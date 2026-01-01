Трамп подверг критике получение Джорджем Клуни гражданства Франции

Президент США Дональд Трамп раскритиковал получение гражданства Франции актером Джорджем Клуни и его семьей и негативно отозвался о французской миграционной политике.

"Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их совершенно пугающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

В понедельник AFP информировало о том, что Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили гражданство Франции.