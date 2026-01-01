В России вступил в силу новый официальный перечень профессий

С 1 января вступил в силу новый общероссийский классификатор профессий и должностей, сообщает ТАСС. Всего в новом списке - почти 10 тыс. наименований, часть из них - новые.

В числе профессий и должностей, которые впервые официально упомянуты в классификаторе, - копирайтер и SMM-менеджер, специалист по ИИ и инженер по 3D-печати, ландшафтный дизайнер, коуч, спа-менеджер и другие.

Так, новый список отражает изменения, произошедшие за последние десятилетия: большое количество новых специальностей касается IT, финансов, мультимедиа, экологии и других сфер, которые либо вовсе отсутствовали ранее, либо претерпели существенные технологические изменения.

Предыдущий общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов был утвержден еще 1994 году. Последние изменения вносились в него в 2012 году. Новый документ был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина и утвержден приказом Росстандарта.

Всего в новом списке - 5 597 профессий рабочих (в алфавитном порядке - от авербандщика до юстировщика оптических приборов) и 4 338 должностей служащих (от агента до юриста).

Классификатор используется для идентификации профессий при применении некоторых льгот, для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, организации их зарплаты и начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и миграции рабочей силы, а также статистического учета и других целей.