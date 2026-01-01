Южнокорейская поп-группа BTS в марте выпустит новый альбом

K-поп-группа BTS выпустит новый альбом 20 марта, а также отправится в мировое турне в 2026 году. Соответствующее заявление распространил лейбл BigHit Music.

Предыдущий альбом коллектива вышел в июне 2022 года. "С выходом нового альбома 20 марта группа начнет масштабное мировое турне. Подробности о новом альбоме и концертах будут появляться в официальных каналах", - указали в музыкальном агентстве.

В 2025 году все семь членов коллектива завершили военную службу по призыву в Вооруженных силах Республики Корея. Последним альтернативную гражданскую службу в июне прошлого года закончил участник группы с псевдонимом Suga.