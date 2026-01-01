Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Силы ПВО нейтрализовали 168 украинских БПЛА над регионами РФ
1 января 2026 / 15:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства ПВО в течение ночи нейтрализовали 168 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотников самолетного типа: 61 над территорией Брянской области, 25 над территорией Краснодарского края, 23 над территорией Тульской области, 16 над территорией Республики Крым; 12 над Московским регионом, в том числе 9 БПЛА, летевших на Москву; 7 над территорией Калужской области, 24 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря", - указали в российском оборонном ведомстве.