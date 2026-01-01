Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Общество
На Камчатке в новогоднюю ночь появилась на свет девочка
1 января 2026 / 16:17
© Роман Соколов/ ТАСС
В новогоднюю ночь в одном из самых восточных регионов РФ, на Камчатке, появилась на свет девочка. Об этом со ссылкой на краевой роддом сообщает ТАСС.
"В 01:01 1 января (16:01 мск 31 декабря) в краевом роддоме родилась девочка. Ее вес 3 380 г, с мамой и ребенком все хорошо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это единственный ребенок в регионе, рожденный в новогоднюю ночь.