На Камчатке в новогоднюю ночь появилась на свет девочка

В новогоднюю ночь в одном из самых восточных регионов РФ, на Камчатке, появилась на свет девочка. Об этом со ссылкой на краевой роддом сообщает ТАСС.

"В 01:01 1 января (16:01 мск 31 декабря) в краевом роддоме родилась девочка. Ее вес 3 380 г, с мамой и ребенком все хорошо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это единственный ребенок в регионе, рожденный в новогоднюю ночь.