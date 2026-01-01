Rhône FM: причиной трагедии на курорте в Швейцарии могла послужить пиротехника

Неосторожное использование пиротехники могло повлечь за собой трагедию, в результате которой погибли десятки людей на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом информировала радиостанция Rhône FM.

По данным нескольких источников издания, причиной могло послужить неосторожное "обращение с пиротехническими изделиями".

Как сообщила газета Le Nouvelliste, в баре на горнолыжном курорте погибли около 40 человек, по меньшей мере 100 получили ранения. Радиостанция Rhône FM отмечала, что трагедия могла произойти из-за серии взрывов.