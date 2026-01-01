Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Rhône FM: причиной трагедии на курорте в Швейцарии могла послужить пиротехника
1 января 2026 / 16:30
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
Неосторожное использование пиротехники могло повлечь за собой трагедию, в результате которой погибли десятки людей на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале в Швейцарии. Об этом информировала радиостанция Rhône FM.
По данным нескольких источников издания, причиной могло послужить неосторожное "обращение с пиротехническими изделиями".
Как сообщила газета Le Nouvelliste, в баре на горнолыжном курорте погибли около 40 человек, по меньшей мере 100 получили ранения. Радиостанция Rhône FM отмечала, что трагедия могла произойти из-за серии взрывов.