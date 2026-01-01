Российские ВКС сбили украинский самолет Су-27

ВКС России сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Вместе с тем отмечается, что средства ПВО нейтрализовали управляемую авиационную бомбу и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

За все время специальной военной операции (СВО) российские бойцы уничтожили 106 444 беспилотника, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники, 670 самолетов, 26 826 танков и других боевых бронемашин, 283 вертолета, 641 зенитный ракетный комплекс, 32 303 орудия полевой артиллерии и минометов, указали в МО РФ.