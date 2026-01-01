Ушла из жизни модельер Жаклин де Риб

Жаклин де Риб, известная как "последняя королева Парижа" скончалась на 97-м году жизни. Об этом информировало Agence France-Presse (AFP).

Сообщается, что она ушла из жизни 30 декабря 2025 года в Швейцарии.

Жаклин де Риб родилась в 1929 году, а с 1950-х годов фигурировала в списках самых стильно одевающихся женщин мира. В 1962 году открыла собственный дом моды, которым руководила до 1995 года. Была дружна с модельерами Ив Сен-Лораном и Валентино.