В Москве в новогоднюю ночь появились 44 новорожденных

В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В новогоднюю ночь мам и малышей окружили вниманием и заботой сотрудники столичных роддомов и перинатальных центров. Там с 31 декабря на 1 января родилось 44 ребенка - 18 мальчиков и 26 девочек", - указала она.

Ракова отметила, что первой в 2026 году появилась на свет девочка весом 2380 г.

Все новорожденные набираются сил рядом со своими мамами: за их комфортом и самочувствием тщательно следят опытные московские акушеры-гинекологи, акушерки, неонатологи и детские медсестры, добавила заммэра.