Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Политика
Орбан пожелал Европе в наступившем году вернуться к здравому смыслу
1 января 2026 / 17:30
© Владимир Гердо/ ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем новогоднем поздравлении пожелал Европе в 2026 году "обрести здравый смысл".
"С Новым годом! Пусть 2026 год станет годом, когда воцарится мир, и Европа вернется к здравому смыслу!" - сказано в сообщении на странице главы венгерского правительства в соцсети Х.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин из представителей европейских стран поздравил с Новым годом и Рождеством премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом информировала пресс-служба Кремля. Кроме того, поздравления направлены президенту Сербии Александару Вучичу.