Орбан пожелал Европе в наступившем году вернуться к здравому смыслу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем новогоднем поздравлении пожелал Европе в 2026 году "обрести здравый смысл".

"С Новым годом! Пусть 2026 год станет годом, когда воцарится мир, и Европа вернется к здравому смыслу!" - сказано в сообщении на странице главы венгерского правительства в соцсети Х.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин из представителей европейских стран поздравил с Новым годом и Рождеством премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом информировала пресс-служба Кремля. Кроме того, поздравления направлены президенту Сербии Александару Вучичу.