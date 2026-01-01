Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Орбан пожелал Европе в наступившем году вернуться к здравому смыслу
1 января 2026 / 17:30
Орбан пожелал Европе в наступившем году вернуться к здравому смыслу
© Владимир Гердо/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем новогоднем поздравлении пожелал Европе в 2026 году "обрести здравый смысл".

"С Новым годом! Пусть 2026 год станет годом, когда воцарится мир, и Европа вернется к здравому смыслу!" - сказано в сообщении на странице главы венгерского правительства в соцсети Х.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин из представителей европейских стран поздравил с Новым годом и Рождеством премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом информировала пресс-служба Кремля. Кроме того, поздравления направлены президенту Сербии Александару Вучичу.

