Общество
Володин: кровь погибших при ударе по Херсонской области на руках Зеленского
1 января 2026 / 17:45
© Марат Абулхатин/ ТАСС
Удар беспилотников Вооруженных сил Украины по мирным жителям в кафе и гостинице в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен намеренно, кровь погибших на руках Владимира Зеленского. Соответстывующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.
"В новогоднюю ночь в Херсонской области был совершен теракт. Киевский режим нанес намеренный удар по гостинице и кафе, где собрались мирные граждане. На руках Зеленского и его европейских спонсоров кровь невинно убитых людей", - указал он.
Володин выразил соболезнование родным погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.