Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в новогоднем видеообращении призвал к мирному сосуществованию народов.

"Дорогие словаки, прошу вас всем вместе призвать к миру и сделать все для мирного сосуществования народов. Мир - это не пустое, не опошленное слово. В нынешнее время понятие мир должно находиться в основе нашего существования", - отметил он.

Глава правительства также подверг критике подход руководства стран Европейского союза к ситуации на Украине.

"Я буквально в ужасе от того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры ЕС смотрят на бессмысленное убийство украинцев и русских, близких нам славян", - указал он.

Фицо поздравил жителей Словакии с Новым годом на русском, английском, итальянском и шведском языках.

"С Новым годом", - сказал он в обращении на русском языке.