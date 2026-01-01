Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 335 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 солдат, в результате действий группировки "Запад" - до 210, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили свыше 190, "Центр" - до 470, на направлении "Восток" - более 220 и "Днепр" - до 55 военнослужащих.