Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 335 военных
1 января 2026 / 18:16
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 335 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 солдат, в результате действий группировки "Запад" - до 210, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили свыше 190, "Центр" - до 470, на направлении "Восток" - более 220 и "Днепр" - до 55 военнослужащих.