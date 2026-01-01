В Италии в результате взрывов петард один человек погиб и 283 ранены

Один человек погиб и 283 человека пострадали в результате взрывов пиротехники в Италии в ночь с 31 декабря на 1 января. Соответствующие данные приводит МВД республики.

В 2026 году с серьезными травмами были госпитализированы 54 человека. Летальный исход зарегистрирован в Риме, где 63-летний мужчина погиб при взрыве некачественной пиротехники.

Среди раненых 68 несовершеннолетних. Так, по информации МВД, 9-летний ребенок получил огнестрельное ранение в руку в городе Казерта под Неаполем, где существует традиция беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь.

Отмечается, число пострадавших немного уменьшилось по сравнению с годом ранее, когда оказались травмированы 309 человек.