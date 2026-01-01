Число погибших при ударе ВСУ по Хорлам составило более 24 человек

Число жителей, погибших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, превысило 24. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в эфире RT.

"Количество погибших увеличивается по мере того, как расчищаются завалы от пожара, который произошел на месте удара в Хорлах. И на сию минуту уже погибших более 24, и, к большому сожалению, есть один ребенок", - сказал он, не уточнив, о скольких погибших к настоящему времени известно.

По словам руководителя региона, удар был нанесен во время новогоднего поздравления президента России Владимира Путина.

"Перед этим первый беспилотник, видимо, разведывательного типа висел и упал рядом. Дальше последовали последующие удары", - отметил он.