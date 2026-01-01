Figaro: в Париже в новогоднюю ночь задержали 125 человек

В Париже в новогоднюю ночь задержали 125 человек за акты насилия, вандализма и в связи с наркоторговлей. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на префектуру столичной полиции.

Как отмечается, среди них 33 человека были задержаны за умышленное насилие, 15 - за участие в деятельности группы лиц с целью совершения насилия или порчи имущества, 10 - за хранение психотропных веществ, 8 - за употребление наркотиков. Вместе с тем 5 человек задержали за грубые оскорбления, 5 - за хранение взрывчатых веществ, еще 5 были задержаны на основании ранее выписанных в отношении них ордеров на арест. Самому младшему из задержанных 17 лет, самому старшему - 53.

В префектуре полиции Парижа уточнили, что ни один автомобиль не был подожжен на территории столицы за прошедшую ночь. Кроме того, не зафиксировано поджогов городской инфраструктуры.

МВД Франции задействовало в обеспечении безопасности в новогоднюю ночь 90 тыс. полицейских и жандармов. Из них около 10 тыс. несли дежурство на улицах Парижа и ближайших к нему пригородов.