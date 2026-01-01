МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам роста экономики

Большинство наиболее стремительно растущих экономик, темпы увеличения валового внутреннего продукта которых превышают 6%, в 2026 году, составят страны Африканского континента. На это обратил внимание телеканал Africanews, ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечается, темпы роста в таких странах, как Руанда, Уганда или Эфиопия, составят более 7%, а Южный Судан и Гвинея выйдут на двузначный рост ВВП за счет бума добычи нефти и минерального сырья. Вместе с тем Африке, по оценкам экспертов МВФ, следует уделять внимание влиянию таких негативных факторов, как последствия глобального потепления, политическая нестабильность и большой внешний долг.

В 2026 году странам континента предстоит выплатить кредиторам порядка $95 млрд. Такие страны, как Кения, вынуждены будут направить на обслуживание внешней задолженности до 20% бюджетных средств. Несмотря на приток иностранных инвестиций, ряд стран, например, ЦАР, останется среди наименее электрифицированных в мире.