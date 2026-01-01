Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 января 2026 / 20:17
КОТИРОВКИ
USD
01/01
78.2267
EUR
01/01
92.0938
Новости часа
В Херсонской области при атаке БПЛА погиб ребенок МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам роста экономики
Москва
1 января 2026 / 20:17
Котировки
USD
01/01
78.2267
0.0000
EUR
01/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Африка и мир / Многополярный мир
Экономика
МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам роста экономики
1 января 2026 / 19:15
МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам роста экономики
© AP Photo/ Sam Mednick/ТАСС

Большинство наиболее стремительно растущих экономик, темпы увеличения валового внутреннего продукта которых превышают 6%, в 2026 году, составят страны Африканского континента. На это обратил внимание телеканал Africanews, ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечается, темпы роста в таких странах, как Руанда, Уганда или Эфиопия, составят более 7%, а Южный Судан и Гвинея выйдут на двузначный рост ВВП за счет бума добычи нефти и минерального сырья. Вместе с тем Африке, по оценкам экспертов МВФ, следует уделять внимание влиянию таких негативных факторов, как последствия глобального потепления, политическая нестабильность и большой внешний долг.

В 2026 году странам континента предстоит выплатить кредиторам порядка $95 млрд. Такие страны, как Кения, вынуждены будут направить на обслуживание внешней задолженности до 20% бюджетных средств. Несмотря на приток иностранных инвестиций, ряд стран, например, ЦАР, останется среди наименее электрифицированных в мире. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
19:30
В Херсонской области при атаке БПЛА погиб ребенок
19:15
МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам роста экономики
18:58
Figaro: в Париже в новогоднюю ночь задержали 125 человек
18:45
Число погибших при ударе ВСУ по Хорлам составило более 24 человек
18:30
В Италии в результате взрывов петард один человек погиб и 283 ранены
18:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 335 военных
17:58
Фицо поздравил жителей Словакии с Новым годом на русском
17:45
Володин: кровь погибших при ударе по Херсонской области на руках Зеленского
17:30
Орбан пожелал Европе в наступившем году вернуться к здравому смыслу
17:15
В Москве в новогоднюю ночь появились 44 новорожденных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения