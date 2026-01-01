В Херсонской области при атаке БПЛА погиб ребенок

При атаке беспилотника ВСУ в Херсонской области погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили тяжелые ранения. Соответствующее сообщение разместил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, БПЛА атаковал автомобиль в районе Тарасовки Алешкинского округа. В машине находились бабушка, дедушка и их взрослая дочь с пятилетним сыном. Взрослые пострадали, ребенок погиб.

Глава региона добавил, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Скадовскую больницу

Вместе с тем глава округа Руслан Хоменко информировал о том, что атака произошла примерно в 13:55 мск. В 14:25 мск в Брилевке ВСУ также пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-крымский канал несколькими сбросами с БПЛА. "Там же атакована вышка связи", - указал он в своем Telegram-канале.