Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
В Херсонской области при атаке БПЛА погиб ребенок
1 января 2026 / 19:30
В Херсонской области при атаке БПЛА погиб ребенок
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

При атаке беспилотника ВСУ в Херсонской области погиб пятилетний ребенок, трое взрослых получили тяжелые ранения. Соответствующее сообщение разместил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, БПЛА атаковал автомобиль в районе Тарасовки Алешкинского округа. В машине находились бабушка, дедушка и их взрослая дочь с пятилетним сыном. Взрослые пострадали, ребенок погиб.

Глава региона добавил, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Скадовскую больницу

Вместе с тем глава округа Руслан Хоменко информировал о том, что атака произошла примерно в 13:55 мск. В 14:25 мск в Брилевке ВСУ также пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-крымский канал несколькими сбросами с БПЛА. "Там же атакована вышка связи", - указал он в своем Telegram-канале

