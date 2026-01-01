Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Трамп рассказал, что не может долго спать
1 января 2026 / 19:45
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal рассказал, что не тратит много времени на сон.
"Я никогда не спал много", - отметил американский лидер.
По данным издания, Трамп часто связывается со своими помощниками в 2 часа ночи или позже. В ходе дальних перелетов на борту президентского самолета Air Force One он не дает своим помощникам спать и подшучивает над теми, кто заснул. Из-за этого высокопоставленные сотрудники американской администрации поочередно находятся рядом с президентом, чтобы другие могли поспать.