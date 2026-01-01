Трамп рассказал, что не может долго спать

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal рассказал, что не тратит много времени на сон.

"Я никогда не спал много", - отметил американский лидер.

По данным издания, Трамп часто связывается со своими помощниками в 2 часа ночи или позже. В ходе дальних перелетов на борту президентского самолета Air Force One он не дает своим помощникам спать и подшучивает над теми, кто заснул. Из-за этого высокопоставленные сотрудники американской администрации поочередно находятся рядом с президентом, чтобы другие могли поспать.