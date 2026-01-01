Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
На Северно-Кавказской ж/д из-за снегопадов задерживаются 46 поездов
1 января 2026 / 19:58
© Смитюк Юрий/ ТАСС
В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае на Северно-Кавказской железной дороге задерживаются 46 поездов. Об этом информировали в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).
"В настоящее время с опозданием следуют 46 поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на конечные станции уже прибыло 63 задержанных поезда, еще 6 - введены в график.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - указали в ФПК. Обо всех изменениях компания оповещает пассажиров по смс.