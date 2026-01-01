На Северно-Кавказской ж/д из-за снегопадов задерживаются 46 поездов

В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае на Северно-Кавказской железной дороге задерживаются 46 поездов. Об этом информировали в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"В настоящее время с опозданием следуют 46 поездов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на конечные станции уже прибыло 63 задержанных поезда, еще 6 - введены в график.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - указали в ФПК. Обо всех изменениях компания оповещает пассажиров по смс.