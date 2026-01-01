Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Медведев призвал уничтожать бандеровцев где бы они ни были
1 января 2026 / 20:16
Медведев призвал уничтожать бандеровцев где бы они ни были
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Бандеровцы должны уничтожаться на Украине, в Европе и где бы они ни находились. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку беспилотников ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.

По его словам, возмездие за этот теракт должно затронуть и исполнителей, и их разнообразных командиров. "Хватит церемониться", - подчеркнул зампред СБ РФ в беседе с ТАСС.

"Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней. Где бы они ни находились: на смердящей Украине, в Европе или на морских курортах. Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: "Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!" - указал политик.

Он также предупредил, что возмездие за это преступление будет неминуемым и скорым в ходе наступления российских ВС. 

