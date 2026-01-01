Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Безопасность
Москва передала Вашингтону расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина дрона
1 января 2026 / 20:31
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Россия передала США материалы с расшифровкой данных с беспилотного летательного аппарата ВСУ, подтверждающие, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента РФ в Новгородской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, нейтрализованного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции президента России", - указали в российском военном ведомстве.