Москва передала Вашингтону расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина дрона

Россия передала США материалы с расшифровкой данных с беспилотного летательного аппарата ВСУ, подтверждающие, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента РФ в Новгородской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве переданы материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского БПЛА, нейтрализованного российскими средствами ПВО ночью 29 декабря 2025 года над Новгородской областью во время террористической атаки по резиденции президента России", - указали в российском военном ведомстве.