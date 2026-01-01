Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 января 2026 / 21:49
КОТИРОВКИ
USD
01/01
78.2267
EUR
01/01
92.0938
Новости часа
Маск отметил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США Президент Швейцарии: пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий
Москва
1 января 2026 / 21:49
Котировки
USD
01/01
78.2267
0.0000
EUR
01/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
В "Русском лото" главный приз "Новогоднего миллиарда" разделили три участника
1 января 2026 / 20:43
В "Русском лото" главный приз "Новогоднего миллиарда" разделили три участника
© Пресс-служба Столото/ТАСС

В новогоднем тираже "Русского лото" главный приз в размере 1 млрд рублей разделили три участника, каждый выиграл по 333 млн 333 тыс. 333 рубля.

Как заявила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович, впервые главный приз новогоднего тиража "Русского лото" был разделен между тремя людьми, что позволило им стать новыми мультимиллионерами.

Предварительно, победители приобрели билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

В первый день 2026 года еще 1 участник выиграл 100 млн рублей, 98 участников из разных регионов РФ выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,8 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно 4,2 млрд рублей - новый абсолютный рекорд по совокупной сумме выигрышей в одном тираже среди всех государственных лотерей в России.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:18
Маск отметил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
20:59
Президент Швейцарии: пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий
20:43
В "Русском лото" главный приз "Новогоднего миллиарда" разделили три участника
20:31
Москва передала Вашингтону расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина дрона
20:16
Медведев призвал уничтожать бандеровцев где бы они ни были
19:58
На Северно-Кавказской ж/д из-за снегопадов задерживаются 46 поездов
19:45
Трамп рассказал, что не может долго спать
19:30
В Херсонской области при атаке БПЛА погиб ребенок
19:15
МВФ: Африка в 2026 году станет мировым лидером по темпам роста экономики
18:58
Figaro: в Париже в новогоднюю ночь задержали 125 человек
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения