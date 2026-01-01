В новогоднем тираже "Русского лото" главный приз в размере 1 млрд рублей разделили три участника, каждый выиграл по 333 млн 333 тыс. 333 рубля.

Как заявила операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович, впервые главный приз новогоднего тиража "Русского лото" был разделен между тремя людьми, что позволило им стать новыми мультимиллионерами.

Предварительно, победители приобрели билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

В первый день 2026 года еще 1 участник выиграл 100 млн рублей, 98 участников из разных регионов РФ выиграли по 1 млн рублей. Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,8 млн билетов, в праздничном тираже было разыграно 4,2 млрд рублей - новый абсолютный рекорд по совокупной сумме выигрышей в одном тираже среди всех государственных лотерей в России.