Президент Швейцарии: пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий

Пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана стал одной из самых страшных трагедий в истории Швейцарии. С таким заявлением выступил президент страны, министр экономики страны Ги Пармелен во время пресс-конференции.

"Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили в нашей стране", - сказал он.

По данным газеты Le Nouvelliste, при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли около 40 человек, еще не менее 115 человек пострадали.