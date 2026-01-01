Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Президент Швейцарии: пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий
1 января 2026 / 20:59
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
Пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана стал одной из самых страшных трагедий в истории Швейцарии. С таким заявлением выступил президент страны, министр экономики страны Ги Пармелен во время пресс-конференции.
"Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили в нашей стране", - сказал он.
По данным газеты Le Nouvelliste, при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли около 40 человек, еще не менее 115 человек пострадали.