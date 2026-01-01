Маск отметил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США

Основатель компании SpaceX Илон Маск указал, что однажды сломал компьютерную систему Налоговой службы США (IRS).

Предприниматель отметил, что он заплатил настолько большие налоги, что это повлекло за собой сбой.

"Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение для обработки данных", - указал он в соцсети Х.