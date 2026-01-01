Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Маск отметил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
1 января 2026 / 21:18
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС
Основатель компании SpaceX Илон Маск указал, что однажды сломал компьютерную систему Налоговой службы США (IRS).
Предприниматель отметил, что он заплатил настолько большие налоги, что это повлекло за собой сбой.
"Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение для обработки данных", - указал он в соцсети Х.