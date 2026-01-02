Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 14:37
"Чебурашка 2" в первый день проката собрал свыше 1 млрд рублей Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
Москва
2 января 2026 / 14:37
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
В Швейцарии 80 выживших после пожара в Кран-Монтане находятся в критическом состоянии
2 января 2026 / 10:21
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Состояние не мене 80 из 115 пострадавших в результате пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана оценивается как критическое. Об этом сообщил председатель правительства кантона Вале Матиас Рейнар в интервью газете Walliser Bote.

Он отметил, что эта цифра относится "к лицам, которые находятся под наблюдением спасательной организации кантона Вале". "Однако нам известно о других случаях пострадавших, которые также находятся в критическом состоянии и были доставлены в отделения неотложной помощи другими способами", - указал политик.

Некоторое время назад швейцарские СМИ информировали о том, что кантон Вале, в котором произошла трагедия, не справляется с наплывом пострадавших. Выжившие после пожара были направлены в ряд медучреждений за пределы региона, в том числе в Лозанну, Цюрих и Женеву. 

