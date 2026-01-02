В Швейцарии 80 выживших после пожара в Кран-Монтане находятся в критическом состоянии

Состояние не мене 80 из 115 пострадавших в результате пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана оценивается как критическое. Об этом сообщил председатель правительства кантона Вале Матиас Рейнар в интервью газете Walliser Bote.

Он отметил, что эта цифра относится "к лицам, которые находятся под наблюдением спасательной организации кантона Вале". "Однако нам известно о других случаях пострадавших, которые также находятся в критическом состоянии и были доставлены в отделения неотложной помощи другими способами", - указал политик.

Некоторое время назад швейцарские СМИ информировали о том, что кантон Вале, в котором произошла трагедия, не справляется с наплывом пострадавших. Выжившие после пожара были направлены в ряд медучреждений за пределы региона, в том числе в Лозанну, Цюрих и Женеву.