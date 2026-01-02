Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Более половины опрошенных граждан РФ интересуются своей родословной
2 января 2026 / 10:41
Более половины опрошенных граждан РФ интересуются своей родословной
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Интерес россиян к своей родословной вырос в два раза с 2011 года и составил 52%. Об этом со ссылкой на данные опроса исследовательского холдинга РОМИР сообщает ТАСС.

"За последние 14 лет интерес к семейной истории в российском обществе заметно вырос. Если в 2011 году только 22% респондентов выражали желание найти информацию о своих предках, то к 2025 году этот показатель вырос до 52%. Так, сегодня более половины жителей страны хотели бы знать свое генеалогическое древо", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, в 2025 году наибольшую активность в желании изучить родословную проявляют жители СЗФО (73%), УФО (71%) и СФО (61%). В целом, согласно результатам исследования, женщины чаще выступают хранительницами памяти: интерес к семейной истории у них выше (56%), чем у мужчин (46%).

Участниками всероссийского исследования стали 1 500 человек, проживающих во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое население России. Исследование проводилось в 2011, 2017 и 2025 годах. 

