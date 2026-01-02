Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 14:37
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
"Чебурашка 2" в первый день проката собрал свыше 1 млрд рублей Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
Москва
2 января 2026 / 14:37
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
На бортах S7 Новый год встретили 3,5 тыс. пассажиров
2 января 2026 / 10:59
На бортах S7 Новый год встретили 3,5 тыс. пассажиров
© Марина Лысцева/ ТАСС

В самолетах авиакомпании S7 в новогоднюю ночь летели 3,5 тыс. пассажиров. Об этом доложил директор по операционной деятельности перевозчика Андрей Шестерин главе Росавиации Дмитрию Ядрову в рамках рабочей поездки в аэропорт Домодедово.

"Мы встретили Новый год. В это время на 28 бортах нашей авиакомпании 3,5 тыс. пассажиров праздновали данное событие в воздухе. Мы благодарны пассажирам за такой выбор. Наша команда сделала все, чтобы на борту была создана семейная теплая атмосфера", - отметил он.

Шестерин уточнил, что 1 января из-за временного закрытия воздушного пространства задерживались 10 рейсов с 1 600 пассажирами. "Сегодня из-за последствий вчерашних событий под задержку попадает девять рейсов - это порядка 1,5 тыс. пассажиров. Задержка будет максимум 2,5 часа", - указал он.

"Сегодня вечером, завтра к утру максимум, если не будет новой волны "Ковров", мы обязательно встанем в расписание", - добавил Шестерин.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
11:58
"Чебурашка 2" в первый день проката собрал свыше 1 млрд рублей
11:40
Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
11:19
В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли около 120 человек
10:59
На бортах S7 Новый год встретили 3,5 тыс. пассажиров
10:41
Более половины опрошенных граждан РФ интересуются своей родословной
10:21
В Швейцарии 80 выживших после пожара в Кран-Монтане находятся в критическом состоянии
21:18
Маск отметил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
20:59
Президент Швейцарии: пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий
20:43
В "Русском лото" главный приз "Новогоднего миллиарда" разделили три участника
20:31
Москва передала Вашингтону расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина дрона
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения