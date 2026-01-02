На бортах S7 Новый год встретили 3,5 тыс. пассажиров

В самолетах авиакомпании S7 в новогоднюю ночь летели 3,5 тыс. пассажиров. Об этом доложил директор по операционной деятельности перевозчика Андрей Шестерин главе Росавиации Дмитрию Ядрову в рамках рабочей поездки в аэропорт Домодедово.

"Мы встретили Новый год. В это время на 28 бортах нашей авиакомпании 3,5 тыс. пассажиров праздновали данное событие в воздухе. Мы благодарны пассажирам за такой выбор. Наша команда сделала все, чтобы на борту была создана семейная теплая атмосфера", - отметил он.

Шестерин уточнил, что 1 января из-за временного закрытия воздушного пространства задерживались 10 рейсов с 1 600 пассажирами. "Сегодня из-за последствий вчерашних событий под задержку попадает девять рейсов - это порядка 1,5 тыс. пассажиров. Задержка будет максимум 2,5 часа", - указал он.

"Сегодня вечером, завтра к утру максимум, если не будет новой волны "Ковров", мы обязательно встанем в расписание", - добавил Шестерин.