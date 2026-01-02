В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли около 120 человек

В результате ДТП в Таиланде в первые дни нового года погибли около 120 человек, в том числе один гражданин РФ. Об этом информировал таиландский Центр безопасности дорожного движения.

Самыми распространенными причинами аварий на дорогах стали превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Отмечается, что всего в дорожных инцидентах 1-2 января пострадали пятеро россиян. По данным газеты Khaosod, один россиянин погиб в ДТП с мотоциклом в Паттайе.

Из-за инцидентов на дорогах в Таиланде в 2025 году погибли свыше 12 тыс. человек, порядка 900 тыс. пострадали. Среди погибших - 569 иностранцев, в том числе пятеро россиян. Более 80% всех дорожных инцидентов произошли с участием мотоциклов.