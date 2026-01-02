Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда

Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Об этом информировала телерадиокомпания Yle.

"Финляндия смогла повлиять на продолжающиеся глобальные преобразования и работала на благо международного сотрудничества и мира", - указал он. Стубб также отметил, что "отношения с Россией изменились навсегда", пишет издание.

Вместе с тем финский лидер заявил о необходимости активизировать европейское сотрудничество, так как это касается ценностей и интересов страны.