Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Политика
Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
2 января 2026 / 11:40
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС
Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Об этом информировала телерадиокомпания Yle.
"Финляндия смогла повлиять на продолжающиеся глобальные преобразования и работала на благо международного сотрудничества и мира", - указал он. Стубб также отметил, что "отношения с Россией изменились навсегда", пишет издание.
Вместе с тем финский лидер заявил о необходимости активизировать европейское сотрудничество, так как это касается ценностей и интересов страны.