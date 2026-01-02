Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 14:37
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
"Чебурашка 2" в первый день проката собрал свыше 1 млрд рублей Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
Москва
2 января 2026 / 14:37
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
2 января 2026 / 11:40
Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения с Россией изменились навсегда. Об этом информировала телерадиокомпания Yle.

"Финляндия смогла повлиять на продолжающиеся глобальные преобразования и работала на благо международного сотрудничества и мира", - указал он. Стубб также отметил, что "отношения с Россией изменились навсегда", пишет издание.

Вместе с тем финский лидер заявил о необходимости активизировать европейское сотрудничество, так как это касается ценностей и интересов страны.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
11:58
"Чебурашка 2" в первый день проката собрал свыше 1 млрд рублей
11:40
Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
11:19
В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли около 120 человек
10:59
На бортах S7 Новый год встретили 3,5 тыс. пассажиров
10:41
Более половины опрошенных граждан РФ интересуются своей родословной
10:21
В Швейцарии 80 выживших после пожара в Кран-Монтане находятся в критическом состоянии
21:18
Маск отметил, что однажды сломал компьютер налоговой службы США
20:59
Президент Швейцарии: пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий
20:43
В "Русском лото" главный приз "Новогоднего миллиарда" разделили три участника
20:31
Москва передала Вашингтону расшифровку сбитого при атаке на резиденцию Путина дрона
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения