Фильм "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко за один день проката собрал 1,006 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Чебурашка 2" стал доступен в прокате 1 января. В этот же день состоялись зрительские премьеры "Простоквашино" (реж. Сарик Андреасян) и "Буратино" (реж. Игорь Волошин). Совокупные сборы второй части "Чебурашки" на 9:00 мск 2 января составили 1,006 млрд рублей, из них 421,2 млн рублей было заработано на предпродаже. В первый день проката картину посмотрели свыше 878 тыс. зрителей.

Второе место занимает "Простоквашино". Он собрал 451,8 млн рублей. Посмотрели фильм 410,7 тыс. человек в первый день проката. На третьем месте по сборам оказался "Буратино", заработав в стартовый день 446 млн рублей. Посмотрели фильм в кинотеатрах 389 тыс. человек.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части франшизы сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.