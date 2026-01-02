Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2025 году увеличилось почти на $24 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России за 2025 год выросло на $23,818 млрд. Об этом свидетельствуют данные представленного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов за прошлый год заработал $6,04 млрд, его состояние достигло $19,3 млрд, а состояние основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова увеличилось на $4,75 млрд и составило $7,88 млрд.

Кроме того, сооснователь Telegram Павел Дуров в 2025 году заработал $3,38 млрд, его состояние составило $14,4 млрд, а основательница Wildberries, глава РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) Татьяна Ким заработала $515 млн, ее состояние выросло до $7,89 млрд.

Вместе с тем наибольшие убытки понес бизнесмен Михаил Фридман - его состояние сократилось на $4,7 млрд, до $10,1 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включена информация о состоянии 500 богатейших людей мира.