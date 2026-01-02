Российские ВС за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), три - в Запорожской и один - в Харьковской областях. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий завершили освобождение населенных пунктов Диброва ДНР и Богуславка Харьковской области. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Гуляйполе Запорожской области. Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенные пункты Степногорск и Лукьяновское Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.