TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса обнаружена мертвой в отеле в Сан-Франциско

В отеле в Калифорнии обнаружили мертвой дочь американского актера Томми Ли Джонса Викторию. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал TMZ.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов нашли тело Виктории в отеле в Сан-Франциско рано утром 1 января. По данным полиции, правоохранители прибыли в отель около 04:00 (примерно 15:00 мск) после сигнала об обнаружении тела женщины.

Причина смерти пока остается неизвестной.