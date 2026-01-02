"Буратино" за первый день проката собрал порядка 227 млн рублей

Фильм "Буратино" режиссера Игоря Волошина за один день проката собрал порядка 227 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

"Буратино" стал доступен в прокате 1 января. Суммарные сборы фильма на 9:00 мск 2 января составили 226 946 499 рублей, из них 183 млн рублей было заработано на предпродаже. В первый день проката картину посмотрели свыше 389 тыс. зрителей.

Сказка "Буратино" снята по мотивам книги Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Главные роли сыграли Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев и другие.