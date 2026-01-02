Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала при пожаре
2 января 2026 / 13:17
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС
Владелица бара Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадала при пожаре, жертвами которого стали около 40 человек в ночь на 1 января. Об этом информировала газета Le Figaro.
Сообщается, что заведение принадлежит выходцам с Корсики, французам Жаку и Джессике Моретти. По данным источников издания, во время трагедии женщина находилась на месте и получила ожоги руки. Ее супруг не пострадал.