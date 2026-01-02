Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 16:09
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
Иллюзионист Эмиль Кио будет кремирован после прощания Спортсмены из России выступят на ОИ в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО
Москва
2 января 2026 / 16:09
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество
Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала при пожаре
2 января 2026 / 13:17
Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала при пожаре
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Владелица бара Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана пострадала при пожаре, жертвами которого стали около 40 человек в ночь на 1 января. Об этом информировала газета Le Figaro.

Сообщается, что заведение принадлежит выходцам с Корсики, французам Жаку и Джессике Моретти. По данным источников издания, во время трагедии женщина находилась на месте и получила ожоги руки. Ее супруг не пострадал.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:46
Иллюзионист Эмиль Кио будет кремирован после прощания
13:29
Спортсмены из России выступят на ОИ в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО
13:17
Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала при пожаре
12:59
"Буратино" за первый день проката собрал порядка 227 млн рублей
12:45
TMZ: дочь актера Томми Ли Джонса обнаружена мертвой в отеле в Сан-Франциско
12:30
Российские ВС за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне СВО
12:15
Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2025 году увеличилось почти на $24 млрд
11:58
"Чебурашка 2" в первый день проката собрал свыше 1 млрд рублей
11:40
Стубб в новогоднем обращении отметил, что отношения с Россией изменились навсегда
11:19
В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли около 120 человек
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения