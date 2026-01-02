Спортсмены из России выступят на ОИ в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО

Российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе даже если между Москвой и Киевом будут достигнуты мирные соглашения. Такое заявление сделала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

"Участие россиян в случае достижения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной? На нынешнем этапе ничто не изменило бы уже принятого решения. Они выступят в качестве нейтральных спортсменов в индивидуальных соревнованиях", - сказала глава МОК в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

19 сентября МОК информировал о том, что спортсмены из России и Белоруссии будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.