Иллюзионист Эмиль Кио будет кремирован после прощания

Тело народного артиста РСФСР, советского иллюзиониста Эмиля Кио будет кремировано после церемонии прощания, которая состоялась в прощальном зале Троекуровского кладбища, сообщает ТАСС.

Прощание проходило в кругу родных и близких артиста. Здесь же прошло отпевание. Венки к церемонии прислали коллективы Союза деятелей циркового искусства, Большого Московского цирка и Московского цирка Никулина.

Кио ушел из жизни 30 декабря. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио (фамилия при рождении - Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Отец - Эмиль Теодорович Ренард-Кио, знаменитый советский иллюзионист и фокусник.

С 1961 года начал выступать в качестве ассистента своего отца, позднее стал артистом "Союзгосцирка". Он воплотил в жизнь фокус с мягким канатом, который подбрасывается в воздух и становится твердым, после чего на него забирается гимнаст. Еще один трюк - фокус с маленьким "Запорожцем", из которого выходят 18 человек.