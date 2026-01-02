Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 17:40
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
Самым холодным в мире первый день 2026 года стал в Якутии и на Колыме Медведев отметил, что Финляндия заплатит за свою русофобию
Москва
2 января 2026 / 17:40
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Политика и религия
Политика
Советник Хаменеи пригрозил "отсечь" руку тому, кто вмешается в дела Ирана
2 января 2026 / 13:59
Советник Хаменеи пригрозил "отсечь" руку тому, кто вмешается в дела Ирана
© AP Photo/ Vahid Salemi/ТАСС

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пригрозил "отсечением" руки любому интервенту, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

"Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом", - указал Шамхани в соцсети X.

По его словам, тема национальной безопасности Ирана является красной линией. "Иранский народ хорошо знаком с историями "спасения" от американцев: от Ирака и Афганистана до сектора Газа", - отметил советник.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп написал в Truth Соц. сети, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев ввиду сильного падения курса иранского риала.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:14
Самым холодным в мире первый день 2026 года стал в Якутии и на Колыме
14:59
Медведев отметил, что Финляндия заплатит за свою русофобию
14:46
Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
14:33
В Германии выступили за масштабное реформирование СБ ООН
14:14
На Ставрополье в 2025 году собран рекордный урожай зерновых
13:59
Советник Хаменеи пригрозил "отсечь" руку тому, кто вмешается в дела Ирана
13:46
Иллюзионист Эмиль Кио будет кремирован после прощания
13:29
Спортсмены из России выступят на ОИ в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО
13:17
Figaro: владелица бара в Кран-Монтане пострадала при пожаре
12:59
"Буратино" за первый день проката собрал порядка 227 млн рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения