Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пригрозил "отсечением" руки любому интервенту, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.
"Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом", - указал Шамхани в соцсети X.
По его словам, тема национальной безопасности Ирана является красной линией. "Иранский народ хорошо знаком с историями "спасения" от американцев: от Ирака и Афганистана до сектора Газа", - отметил советник.
Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп написал в Truth Соц. сети, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам.
29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев ввиду сильного падения курса иранского риала.