Советник Хаменеи пригрозил "отсечь" руку тому, кто вмешается в дела Ирана

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пригрозил "отсечением" руки любому интервенту, который попытается вмешаться во внутренние дела страны.

"Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом", - указал Шамхани в соцсети X.

По его словам, тема национальной безопасности Ирана является красной линией. "Иранский народ хорошо знаком с историями "спасения" от американцев: от Ирака и Афганистана до сектора Газа", - отметил советник.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп написал в Truth Соц. сети, что "если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих", то США готовы оказать помощь демонстрантам.

29 декабря в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев ввиду сильного падения курса иранского риала.