На Ставрополье в 2025 году собран рекордный урожай зерновых

Ставропольские аграрии в 2025 году собрали рекордное количество зерновых и зернобобовых культур. На это обратил внимание в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"В 2025 году ставропольские аграрии собрали 10,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это абсолютный рекорд для нашего края. По этому показателю мы впервые стали лидерами в России", - указал он.

Владимиров отметил, что также выросло производство овощной продукции. В крае собрано 68 тыс. тонн овощей открытого грунта - на 4% больше, чем годом ранее. Прибавку в 11% показал картофель, которого накопали 170 тыс. тонн.

"Хороший результат показывают наши тепличные комплексы - в них собрано свыше 115 тыс. тонн томатов, огурцов и других культур. Несмотря на весенние заморозки, удался урожай плодово-ягодной продукции и винограда. Но главное - мы создаем прочную основу для будущих хороших урожаев. Повышаем семенной потенциал и плодородие почв, совершенствуем агротехнологии, строим теплицы, закладываем сотни гектаров новых садов и виноградников", - заключил он.