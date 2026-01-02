Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Политика
Политика
В Германии выступили за масштабное реформирование СБ ООН
2 января 2026 / 14:33
В Германии выступили за масштабное реформирование СБ ООН
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль выступил за "масштабное реформирование" Совета Безопасности ООН, который время от времени оказывается в тупиковых ситуациях.

"Совет Безопасности должен отражать мир XXI века, а не мир непосредственно послевоенного периода после 1945 года", - сказал он агентству DPA. "Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы, в частности, усилить роль стран глобального Юга в нем", - отметил министр. Некоторые вещи, на его взгляд, можно упростить и оптимизировать. Германия в принципе поддерживает систему ООН и "не выйдет из нее, как это сделали другие", указал Вадефуль.

По его словам, Европа и Африка вместе обладают более чем 40% всех голосов в ООН. "Вместе мы обладаем огромным весом. Но для этого Африка также должна быть лучше представлена на международной арене, таким образом, чтобы это отражало вес данного континента", - сказал глава МИД ФРГ.

Германия баллотируется на место одного из непостоянных членов СБ ООН в июне 2026 года на период 2027/2028 гг. На вопрос о том, что он сделает для обеспечения победы Германии над Австрией и Португалией на выборах, Вадефуль ответил, что "следует всегда быть доступными для международных партнеров на любой позиции". В условиях изменения климата и с учетом специфической ситуации малых островных государств Берлин работает с ними над формулированием "климатической внешней политики, которая учитывает особые экзистенциальные проблемы, с которыми сталкиваются эти государства", сказал он.

Вместе с тем министр заметил, что намерен расширять глобальные партнерства в 2026 году, в частности, развивая отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. 

