Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины

Российские войска за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной промышленности и энергетического комплекса Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу", - указали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что удары наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Вместе с тем российские ВС поразили транспортную и портовую инфраструктуру, которая использовалась в интересах ВСУ, цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных БПЛА дальнего действия, склады горючего и боеприпасов. Кроме того, российская армия нанесла удары по местам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, заявили в МО РФ.