2 января 2026 / 17:41
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Медведев отметил, что Финляндия заплатит за свою русофобию
2 января 2026 / 14:59
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Финляндии придется заплатить за свою русофобию, отношения между Хельсинки и Москвой изменились навсегда. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя новогоднее обращение президента Финляндии Александера Стубба.

"Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию", - указал политик в соцсети Х на английском языке.

Он отметил, что Финляндия "уже платит". "Стубб говорит, а его граждане платят по счетам", - заключил Медведев.

Ранее Стубб в новогоднем обращении заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. 

