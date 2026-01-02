Самым холодным в мире первый день 2026 года стал в Якутии и на Колыме

Самым холодным на планете первый день 2026 года оказался в Якутии и Магаданской области, а самым жарким - в Камеруне, Австралии и Того. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"Согласно данным за минувшие сутки, самая низкая температура на планете была зафиксирована метеостанцией Иэма, что в Якутии - там столбики термометров показали минус 53,1 градуса", - говорится в сообщении. Второе место в "рейтинге" погодных экстремумов за 1 января заняло село Эльген в Магаданской области, где мороз окреп до 51 градуса. На третьем месте якутский Оймякон - там столбики термометров на метеостанции показали 50,6 градуса ниже нуля.

Что касается жаркой погоды, в этом сегменте первое место в мире занял камерунский город Гаруа с показателем в плюс 40,4 градуса. На втором месте, согласно данным синоптиков, австралийский Порт-Хедленд, где воздух прогрелся до 39,8 градуса выше нуля, а третье место - у города Манго в Того - там была зафиксирована жара до 39,5 градуса.