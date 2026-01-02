Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 17:53
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
Число госпитализированных в Крыму после атаки ВСУ на Хорлы возросло до 14 В Самарской области увеличили выплату заключившим контракт с МО РФ
Москва
2 января 2026 / 17:53
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Многополярный мир
Общество
Самым холодным в мире первый день 2026 года стал в Якутии и на Колыме
2 января 2026 / 15:14
Самым холодным в мире первый день 2026 года стал в Якутии и на Колыме
© Вадим Скрябин/ ТАСС

Самым холодным на планете первый день 2026 года оказался в Якутии и Магаданской области, а самым жарким - в Камеруне, Австралии и Того. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"Согласно данным за минувшие сутки, самая низкая температура на планете была зафиксирована метеостанцией Иэма, что в Якутии - там столбики термометров показали минус 53,1 градуса", - говорится в сообщении. Второе место в "рейтинге" погодных экстремумов за 1 января заняло село Эльген в Магаданской области, где мороз окреп до 51 градуса. На третьем месте якутский Оймякон - там столбики термометров на метеостанции показали 50,6 градуса ниже нуля.

Что касается жаркой погоды, в этом сегменте первое место в мире занял камерунский город Гаруа с показателем в плюс 40,4 градуса. На втором месте, согласно данным синоптиков, австралийский Порт-Хедленд, где воздух прогрелся до 39,8 градуса выше нуля, а третье место - у города Манго в Того - там была зафиксирована жара до 39,5 градуса. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:45
Число госпитализированных в Крыму после атаки ВСУ на Хорлы возросло до 14
15:30
В Самарской области увеличили выплату заключившим контракт с МО РФ
15:14
Самым холодным в мире первый день 2026 года стал в Якутии и на Колыме
14:59
Медведев отметил, что Финляндия заплатит за свою русофобию
14:46
Российские ВС за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины
14:33
В Германии выступили за масштабное реформирование СБ ООН
14:14
На Ставрополье в 2025 году собран рекордный урожай зерновых
13:59
Советник Хаменеи пригрозил "отсечь" руку тому, кто вмешается в дела Ирана
13:46
Иллюзионист Эмиль Кио будет кремирован после прощания
13:29
Спортсмены из России выступят на ОИ в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения