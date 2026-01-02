Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Безопасность
В Самарской области увеличили выплату заключившим контракт с МО РФ
2 января 2026 / 15:30
В Самарской области увеличили выплату заключившим контракт с МО РФ
© Нозим Каландаров/ ТАСС, архив

В Самарской области с 2026 года почти вдвое увеличена единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ - с 800 тыс. до 1,5 млн рублей. Об этом информировали в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

"В Самарской области единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны РФ повышается до 1,5 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит более 4 млн рублей. Военнослужащие также могут воспользоваться возможностью списания долгов до 10 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что ранее размер единовременной выплаты составлял 800 тыс. рублей, из которых региональная и федеральная части составляли по 400 тыс. рублей. С начала 2026 года региональная часть увеличена до 1,1 млн рублей.

Всего в регионе действуют 47 дополнительных мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. 

