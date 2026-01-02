Число госпитализированных в Крыму после атаки ВСУ на Хорлы возросло до 14

Число пострадавших, доставленных в больницы Крыма после удара ВСУ по кафе в селе Хорлы Херсонской области, увеличилось до 14. Об этом информировали в Минздраве Республики Крым.

Ранее стало известно о 10 доставленных в больницы Крыма пострадавших.

Отмечается, что на 14:00 мск в больницах республики находятся 14 человек, пострадавших при атаке ВСУ в селе Хорлы. Там сообщили, что два человека - взрослый и ребенок - находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

В Минздраве уточнили, что ранее доставленную в Джанкойскую центральную районную больницу женщину не удалось спасти.