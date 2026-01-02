Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Число госпитализированных в Крыму после атаки ВСУ на Хорлы возросло до 14
2 января 2026 / 15:45
© Александр Полегенько/ ТАСС
Число пострадавших, доставленных в больницы Крыма после удара ВСУ по кафе в селе Хорлы Херсонской области, увеличилось до 14. Об этом информировали в Минздраве Республики Крым.
Ранее стало известно о 10 доставленных в больницы Крыма пострадавших.
Отмечается, что на 14:00 мск в больницах республики находятся 14 человек, пострадавших при атаке ВСУ в селе Хорлы. Там сообщили, что два человека - взрослый и ребенок - находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.
В Минздраве уточнили, что ранее доставленную в Джанкойскую центральную районную больницу женщину не удалось спасти.