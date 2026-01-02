Жителям России назвали главную опасность кальянов

Кальяны непосредственно вредят здоровью курящих и могут провоцировать распространение опасных инфекций. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в интервью ТАСС.

"Это вредно для здоровья, это совершенно не гигиенично, поскольку кальяны могут быть разносчиками достаточно многих инфекций, которые иногда заканчиваются очень печально", - отметил он.

На вопрос, почему тема кальянов остается за рамками мер по борьбе с вейпами, депутат ответил, что молодежь не употребляет их так же массово, да еще и на улице. "Мы этого не видим. Это происходит дома, в общежитии, в каких-то полузакрытых заведениях", - указал он.

Тем не менее "кальяны - это зло, и по содержанию, и по принципу их использования", подчеркнул Леонов.