Эрдоган: Нетаньяху не разрешает доставить в Газу контейнерные дома для людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание, что Израиль не разрешает Анкаре доставить в Газу контейнерные дома для расселения палестинцев.

"Мы видим по телевизору бедственное положение этих детей в палатках. Они терпят ветер, дождь и грязь. Но их страдания не останутся безнаказанными для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Мы хотели отправить дома-контейнеры, но он не разрешает. С помощью этих контейнеров мы могли бы спасти наших палестинских братьев и сестер из Газы. Но к сожалению, мы не можем. Но рано или поздно мы спасем угнетенных от этих страданий", - отметил турецкий лидер при общении с журналистами после пятничного намаза.

По его словам, "Турция не покидала Газу и не оставляла Палестину". "Ни Газа, ни Палестина не останутся в одиночестве в будущем. И Турция, как и исламский мир, сохранят единство и поддержку Палестины и Газы всеми возможными средствами. Надеюсь, в 2026 году все будет совершенно по-другому, мы будем сильнее. И без сомнения, Нетаньяху и его действия не останутся безнаказанными", - подчеркнул Эрдоган.