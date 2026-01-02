Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис
2 января 2026 / 16:30
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka/ТАСС
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.
"Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине", - указал он в Telegram-канале.
На сайте Зеленского пока не опубликованы официальные документы о назначении Буданова руководителем офиса.