Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.

"Принял предложение Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине", - указал он в Telegram-канале.

На сайте Зеленского пока не опубликованы официальные документы о назначении Буданова руководителем офиса.