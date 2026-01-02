Набокова 11 раз выдвигали на Нобелевскую премию

Русского и американского писателя, поэта, переводчика Владимира Набокова (1899-1977) 11 раз выдвигали на Нобелевскую премию по литературе, но он так ее и не получил. Шведская академия обнародовала архивные документы, которые не раскрываются 50 лет, о том, что 11-е выдвижение состоялось в 1975 году, сообщает ТАСС.

Списки номинантов 50-летней давности свидетельствуют о том, что кандидатуру Набокова предложили шесть литературоведов из университетов США, Германии и Нидерландов. Тем не менее Нобелевский комитет, по сути, не стал рассматривать кандидатуру писателя.

Кандидатура Набокова выдвигалась на Нобелевскую премию в 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 и 1974 годах.

Право предлагать кандидатуры на престижную награду имеют члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весенних месяцев смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти.